Почему Донетчина не может освоить миллиарды, выделенные на восстановление еще год назад

04.06.2017 07:47

Специальная межведомственная комиссия проверила ход использования средств, выделенных на восстановление Донецкой и Луганской областей. Выводы по Донетчины оказались менее утешительными: обе области плохо справляются с освоением выделенных миллиардов, но Донецкая – особенно. Комиссия, в которую, кроме специалистов министерств и ведомств, вошли и сотрудники Нацполиции и СБУ, работала почти два месяца.

Так, в июле 2016 года бюджеты Донецкой и Луганской областей на восстановление региона получили около 3,8 млрд грн за счет перераспределения средств от налогов украинских предприятий, работавших на неподконтрольной территории. Донетчина получила 2,84 млрд грн на 584 объекта, Луганщина – 1,029 млрд грн для 151 объекта.

С момента перечисления миллиардов проходит уже 10-й месяц, однако их не спешат тратить. На конец прошлой недели в Донецкой области средства специального фонда были использованы только на 13,8% (кассовые расходы составляют 414,5 млн грн), в Луганской – на 21% (216,1 млн грн). То есть львиная доля средств, перечисленных двум прифронтовым областям, которые имеют огромную потребность в восстановлении социальной, транспортной инфраструктуры и жилищного фонда, лежит почти без движения.

Одной из причин неиспользования средств, в частности, на Донетчине, эксперты межведомственной комиссии называют неоправданную централизацию управления проектами, включенными в Перечень объектов в Донецкой области. По словам членов комиссии и мэров городов Донбасса, после того, как на местах были сформированы списки объектов восстановления из Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) поступило указание заменить часть объектов. Среди рекомендуемых вариантов на замену была, например, реконструкция центральных площадей городов и райцентров.

Далее было совещание, где мэрам настоятельно рекомендовали принять решение о передаче полномочий заказчика работ по Перечню объектов Департаменту капитального строительства ДонОВГА. И местные советы такие решения приняли.

За два месяца, как говорят члены комиссии, Департамент капстроительства ОВГА смог провести лишь 13 тендеров: «Больше они физически не могли организовать и провести, потому что там работают всего 26 человек. После этого количество заказчиков работ увеличили до 5 структурных подразделений Донецкой ОВГА».

На сотрудников департаментов, кроме привычных обязанностей, «упали» почти 80% заказов работ (458 из 584 объектов Перечня). Понятно, что оперативно и качественно выполнить эту дополнительную работу они не могли, даже если бы работали круглосуточно.

«При этом не были использованы возможности органов местного самоуправления, которые в своей структуре имеют подразделения, способные обеспечить выполнение функций заказчика на местах... Такими способными громадами, например, являются Бахмут, Краматорск, Мариуполь, Славянск, Покровск и др.», – говорится в выводах комиссии.

Председатель ДонОВГА Павел Жебривский (на фото) признает, что решение об аккумулировании роли заказчика – его решение. «Мы сознательно приняли функции заказчика работ по этим деньгам на Департамент капитального строительства ОГА. К сожалению, последние 20 лет в Донецкой области, кроме Донецка, ничего не строилось. Управление капстроительства в городах и районах фактически расформированы, поэтому для эффективного использования и правильных направлений я принял решение определить единственным заказчиком работ областной Департамент капитального строительства, департаменты базовых отраслей экономики, Департамент ЖКХ и Службу автодорог, которая подчинена не мне, а Киеву. Минимизированы коррупционные риски: так, проектно-сметную документацию (ПСД) заказывает муниципалитет (если он знает, что не получит денег, то у него нет соблазна завысить стоимость работ), а департаменты выставляют заказы на ProZorro. То есть я развел их функции. Это соответствует букве закона, и я считаю, что мое решение приведет к большей эффективности использования этих средств», – говорит Жебривский.

Однако цифры показывают, что в Луганской области, где ОВГА не замкнула на себе полномочия заказчика, работы по реализации инфраструктурных проектов ведутся значительно интенсивнее: на момент завершения правительственной проверки использования средств спецфондов составил 7% в Донецкой области против 13,9% в Луганской. Собственно, замечания межведомственной комиссии по проведению тендеров касаются преимущественно Донецкой ОВГА.

Проанализировав 194 процедуры закупки, проверяющие выявили нарушения в 85-ти. По заключению аудиторов:

больше всего средств – на общую сумму почти 456,5 млн грн – не использовано из-за необходимости доработки ПСД, недостатков при ее оформлении или из-за отсутствия положительных экспертных отчетов;

113,9 млн грн– из-за нарушений в ходе торгов;

252,6 млн грн – из-за того, что исполнители работ не обладают достаточной материальной базой, из-за возникновения судебных споров и рисков заключения договоров субподряда и т. п.

Донецкий губернатор категорически не согласен с упреком, что ОВГА, взяв на себя полномочия местных советов, просто «не потянула» такой объем работы. Жебривский уточняет, что использование средств спецфонда в области уже достигло (на конец прошлой недели) 17% (429 млн грн) и ежедневно растет.

«Строительство – это не базар, куда пошел и купил какие-то вещи. На реализацию строительного проекта идет минимум от полугода до года. К сожалению, министерство, которое приехало с проверкой, не спросило, какие проблемы есть в области и чем оно может помочь, а приехало искать черную кошку в темной комнате, где ее не было. Но что действительно сказано правильно, это то, что муниципалитеты плохо подготовили проекты и их приходится переделывать. Другая проблема – нежелание крупных строительных компаний здесь работать, а я очень бы хотел увидеть нормальную киевскую компанию, которая пришла бы сюда работать», – говорит губернатор. А на реплику, что среди компаний, которые регулярно получают подряды, есть и киевские, уточняет: «Но не из первой десятки».

Источник: gazeta.dt.ua