- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
В Мариуполе морпехи не пустили ОБСЕ в санаторий, где жили переселенцы
В Мариуполе военные не пустили наблюдателей ОБСЕ на территорию санатория. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«Когда наблюдатели попытались посетить здание санатория в Мариуполе, чтобы уточнить сообщения о том, что это здание предположительно было занято, военнослужащие Вооруженных сил Украины остановили патруль СММ у заграждения на ул. Кленовая Балка и отказали наблюдателям в доступе к этому зданию», – отмечается в отчете.
В ОБСЕ не уточнили, какой санаторий имеется в виду. При этом по ориентирам можно предположить, что речь идет о санатории-профилактории «Здоровье».
Как сообщалось ранее, в курортной зоне Мариуполя санаторий-профилакторий «Здоровье» был занят автоматчиками в камуфляже. Ранее в пансионате вместимостью в 155 мест жили переселенцы. Пресс-офицер ОТГ «Мариуполь» Владимир Виват сообщил, что здание с разрешения его собственника на данный момент занято морскими пехотинцами.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, морпехи
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ
- Боевики обстреляли СММ ОБСЕ
- Беспилотники ОБСЕ обнаружили присутствие запрещенных вооружений "ДНР" под Мариуполем
- Со стрельбой и угрозами: террористы "ДНР" не пустили Миссию ОБСЕ в село под Маруиполем
- Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- СБУ открыла уголовное производство по факту поддержки Одесским горсоветом Московского патриархата20:35
- Порошенко не светит второй срок: названы причины20:11
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"