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Архив - Донецкая область

В Мариуполе морпехи не пустили ОБСЕ в санаторий, где жили переселенцы

04.06.2017 19:50
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В Мариуполе морпехи не пустили ОБСЕ в санаторий, где жили переселенцы

В Мариуполе военные не пустили наблюдателей ОБСЕ на территорию санатория. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Когда наблюдатели попытались посетить здание санатория в Мариуполе, чтобы уточнить сообщения о том, что это здание предположительно было занято, военнослужащие Вооруженных сил Украины остановили патруль СММ у заграждения на ул. Кленовая Балка и отказали наблюдателям в доступе к этому зданию», – отмечается в отчете.

В ОБСЕ не уточнили, какой санаторий имеется в виду. При этом по ориентирам можно предположить, что речь идет о санатории-профилактории «Здоровье».

Как сообщалось ранее, в курортной зоне Мариуполя санаторий-профилакторий «Здоровье» был занят автоматчиками в камуфляже. Ранее в пансионате вместимостью в 155 мест жили переселенцы. Пресс-офицер ОТГ «Мариуполь» Владимир Виват сообщил, что здание с разрешения его собственника на данный момент занято морскими пехотинцами.

Источник: dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, морпехи
 
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