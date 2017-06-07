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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня

07.06.2017 10:36
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Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7130 человек и 1040 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8515 человек и 1630 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7436 человек и 1560 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3540 человек и 840 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8485 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/120;
КПВВ «Марьинка» – 120/100;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Виктория: «9:18. На въезд в Майорск 50 машин, на Горловку – 120».
КПВВ «Марьинка»:
Геннадий: «7:20. На Курахово от взорванного буса».
Виктория: «9:16. Из Донецка в Украину от взорвавшегося буса».



Теги: Донбасс, Марьинка, Майорск, КПВВ
 
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