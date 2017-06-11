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На Донетчине создали уникальную систему региональной безопасности
Заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин показал руководителю полиции Киевской области Дмитрию Ценову современные технологии, которые использует полиция Донетчины.
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Донецкой области.
Удержать правопорядок в неспокойном регионе, где, помимо борьбы с преступностью, силы полиции направлены на противодействие обороту опасных предметов, блокирование проникновения диверсионно-разведывательных групп, полицейским Донетчины помогает уникальная система безопасности. Она – единственная в Украине и построена на новейших технологиях с использованием так называемых «умных» камер. Сейчас ими оборудован Мариуполь, началась установка в Бахмуте. На очереди - другие города в регионе.
О том, как работает система, рассказал гостю из Центральной Украины генерал Аброськин. Он провел экскурсию в Едином аналитическом сервисном центре, чтобы Ценов своими глазами увидел систему в действии.
Руководители посетили серверную, колл-центр 102 и непосредственно аналитический блок, куда поступает и где обрабатывается весь поток информации с камер и других источников, включая мобильное приложение «Полиция Донетчины». Именно здесь, в одном месте сконцентрированы абсолютно все потоки информации, которые есть в городе, что позволяет прогнозировать развитие ситуации.
"Теперь наша первоочередная задача – как можно быстрее воплотить подобную инновацию на Киевщине. Над этим вопросом мы давно работаем – благодаря мировым техническим достижениям мы начали установку камер видеонаблюдения, которые работают и распознают не только госномера автомобилей, предметы, но и людей", - отметил после увиденного Дмитрий Ценов.
Источник: ukrinform.ru
Теги: Донбасс, безопасность, полиция, Аброськин
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