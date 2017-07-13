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Архив - Донецкая область

В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО

13.07.2017 07:15
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В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО

С оккупированной территорией вся остальная Украина должна сотрудничать только в одной области

Об этом заявил Олег Березюк, нардеп и глава фракции «Самопомич».

В частности, народный депутат отметил, что оккупированные территории сегодня имеют для Украины немного другое значение.

«Сегодня мы должны их правильно изолировать. В частности, политически — никаких выборов, никакого интрузии в украинскую политическую систему, потому что мы поумираем все за год. Также оккупированные территории нужно изолировать экономически, должна быть и мощная военная изоляция, чтобы наши ребята не погибали вообще», — добавляет нардеп.

Но несмотря на это, Березюк считает, что с оккупированными территориями у нас должен быть только одна область, где мы должны думать и работать.

«И это гуманитарная помощь нашим гражданам, страдающим от оккупации извечного врага Украины. Временная изоляция временно оккупированных территорий нужна для того, чтобы тело Украины — люди стали сильными, успешными и рано или поздно отвоевали и Донбасс, и Крым, ведь это суверенные украинские земли», — отметил нардеп.

Источник: ZIK



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Самопомощь, ОРДЛО
 
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