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Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой
18.07.2017 09:06
Боевики ДНР не позволили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, среди которых был заместитель главы миссии Александр Хуг, (на фото) проехать по дороге к Светлодарск Донецкой области. Об этом миссия ОБСЕ сообщила в Twitter.
«Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге в Светлодарск. Стороны не изъяли мины и боеприпасы, что не взорвались», — говорится в сообщении.
Источник Факты.
Теги: Донбасс, Светлодарск, ОБСЕ, боевики
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