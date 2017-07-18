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Архив - Донецкая область

Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой

18.07.2017 09:06
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Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой

Боевики ДНР не позволили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, среди которых был заместитель главы миссии Александр Хуг, (на фото) проехать по дороге к Светлодарск Донецкой области. Об этом миссия ОБСЕ сообщила в Twitter.
«Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге в Светлодарск. Стороны не изъяли мины и боеприпасы, что не взорвались», — говорится в сообщении.

Источник Факты.



Теги: Донбасс, Светлодарск, ОБСЕ, боевики
 
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