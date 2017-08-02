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Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"

02.08.2017 11:42
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Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"

1 августа стало известно о ликвидации двух “военнослужащих” “ДНР” – наемницы погибли в результате снайперского огня. Заместитель “командующего оперативным командованием ДНР” Эдуард Басурин подтвердил информацию о гибели двух наемниц “республики”, передает “Диалог.UA”.

Оккупант заявил, что ранее предупреждал о появлении большого числа снайперов ВСУ вдоль всей линии разграничения. “Их активизация привела к гибели двух защитников республики”, - заявил Басурин. Имена погибших кремлевских наемниц не разглашаются. В социальных сетях “вата” традиционного грозит отомстить ВСУ и соболезнует родным и близким своих “героев”.



Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, ДНР, АТО, ВСУ, Басурин
 
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