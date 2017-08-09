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Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных

09.08.2017 07:51
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Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных

Двое украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва одного их орудий сил АТО под Марьинкой. Трагедия произошла в ходе горячей перестрелки с террористами "ДНР". Такой информацией поделилась пресс-служба штаба АТО, передает "Диалог.ua".

Перестрелку традиционно спровоцировали российские гибридные войска. Приблизительно в 4:00 утра они открыли огонь по позициях сил АТО в районе Марьинки. Украинцы бросились отстреливаться. В ходе противостояния одно из орудий по неизвестной причине вышло их строя и взорвалось.

В результате взрыва погибли 2 украинских воинов, 5 получили ранения. Последних экстренно госпитализировали. На данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, она выясняет причины и обстоятельства трагедии.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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