МАССОВО ЛИШАТЬ ПЕНСИЙ СТАЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА

23.08.2017 14:58

В Мариуполе прекратили выплачивать пенсии людям, которые отказались от статуса переселенца. Об этом передает Радио Свобода, сообщает zi.dn.ua.

В связи с этим пенсионеры начали массово подавать иски в суды в связи с «неправомерными действиями Пенсионного фонда».

«Переселенцы еще не отошли от нововведений с обязательными проверками социальных служб, дежурств под отделениями «Ощадбанка», очередей и верификаций, как Пенсионный фонд создал для них новое испытание», — говорится в сообщении.

С августа этого года без предупреждения прекратили выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию из оккупированных населенных пунктов, приобрели жилье в городе, получили постоянную прописку и отказались от статуса переселенца. Их снова вынуждают получить справку ВПЛ. Это является одним из условий возобновления выплаты пенсий.

Второй вариант — получить отказ в предоставлении статуса переселенца в Управлении соцзащиты.

«Абсурдность ситуации заключается в том, что получить такую справку невозможно. В управлениях социальной защиты могут отказать только в выплате адресной помощи, но не в предоставлении статуса. А статус ВПЛ и нужен не всем, и унизителен», — говорят бывшие переселенцы«.

«Постоянные проверки, идентификация в «Ощадбанке», где огромные очереди и бывает не по одному дню. Все это меня очень сильно напрягает и нарушает мои права. А все только потому, что я был в 2014 году, на момент начала АТО, прописан в городе Донецке. Если я начну как переселенец оформлять бумаги, то это займет три месяца, а значит, три месяца я буду без пенсии. Смысла восстанавливаться как переселенец со всеми вытекающими негативными последствиями я не вижу», —считает бывший житель Донецка, а теперь житель Мариуполя Павел Бедарев.

Дончанин Сергей Ваганов, тоже имеющий собственное жилье в Мариуполе, уже пережил не одну остановку выплаты пенсии. Каждый раз ему приходилось самостоятельно находить выход из ситуации. Нынешняя — вынудила его обратиться к юристам.

«Мне несколько раз блокировали пенсию, и каждый раз меня никто не предупреждал об этом. Я живу в собственной квартире. После того, как мне очередной раз заблокировали пенсию, я прописался в этой квартире. Иллюзия, что я скоро вернусь в Донецк, домой, растворилась. И вот сейчас, когда я себя считал полноценным жителем города, без клейма временно перемещенной особы, меня опять лишили пенсии. У меня такое чувство, как будто меня со всей силы дернули за ошейник, о котором я уже забыл. А мне опять напомнили об этом. Единственный выход, который я вижу — идти в суд. Как это ни горько, но я вынужден судиться с моим государством», — сказал Сергей Ваганов.

Подобная ситуация наблюдается во всех областях Украины, где проживают переселенцы. но есть и факты возобновления выплат. Некоторые люди готовы дойти до Европейских судов.

Напомним, что в Украине зарегистрировано более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев.