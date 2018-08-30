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Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе
Возле здания Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины города Мариуполя уже несколько дней наблюдаются бесконечные очереди.
Об этом сообщает монитор Благотворительного фонда «Право на захист» Ольга Невидомая, передает tribun.com.ua.
Большей частью очереди являются внутренне перемещенные лица, которые обращаются по вопросу восстановления пенсий. Люди проводят под фондом по три дня, а то и больше.
Прием специалистами проводится по электронной очереди и по «живой». Записанные по электронной очереди имеют приоритет и приходят в Пенсионный фонд без проблем.
А вот запись по второй очереди происходит на месте, в 7.30 и 17.00. После чего по спискам производится перекличка. Тех, кто не успевает вовремя откликнуться, вычеркивают и людям приходится заново выстаивать в очереди.
28 августа из 188 человек списка на прием в Пенсионный фонд попали лишь 32.
По мнению общественников, причиной таких очередей является очередная верификация Министерства финансов Украины в соответствии с постановлением Кабмина Украины от 18 февраля 2016 года №136. Согласно этому постановлению, Министерство финансов направляет в органы Пенсионного фонда Украины рекомендации о приостановлении (прекращении) социальных и пенсионных выплат.
Органы Пенсионного фонда Украины в свою очередь направляют данные списки в Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) для проведения проверки в порядке контроля. Но, согласно недавнему решению КААС по Постановлению Кабмина №365*, дополнительные проверки являются незаконными, в связи с этим большинство управлений данные проверки осуществлять отказываются и возвращают списки в органы ПФУ. Поскольку ПФУ обязан отреагировать на обращение Минфина, он прекращает пенсии внутренне перемещенных лиц, однако не восстанавливает их, потому что нет необходимой информации от УТСЗН.
По словам Ольги Невидомой, переселенцы возмущаются, что в УТСЗН их пугают новыми постановлениями, которые, якобы запрещают пересекать линию соприкосновения в сторону временно оккупированные территории в течение трех недель. Люди переживают, что не смогут восстановить пенсии, так как у них нет возможности на длительное время оставаться в Мариуполе.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пенсионный фонд, Кабмин, переселенцы, очереди, ВПЛ, Минфин, пенсии
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