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Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»
Кремль может предпринять меры "для защиты русскоязычного населения" из-за принятого Верховной Радой закона об образовании. Об этом в интервью ТСН.uа заявил российский политтехнолог Станислав Белковский, передает УНИАН.
"Это может быть военное обострение, в том числе в виде похода на Мариуполь, похищения людей и прочего", - сказал он.
При этом, по мнению Белковского, полномасштабной войны со стороны России все равно не будет.
"Путин абсолютно комфортно чувствует себя в рамках логики гибридной войны, он нашел себя в ней. И он будет продолжать действовать методами гибридной войны не только здесь, в Украине, но и на разных направлениях настолько, насколько он сочтет это целесообразным. Поскольку по натуре он отнюдь не авантюрист", - считает политтехнолог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, война, Мариуполь, Верховная Рада, АТО
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