Ситуация в зоне АТО: украинские позиции обстреливали 13 раз

26.09.2017 10:31

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. После 18 часов пророссийские боевики активизировали обстрелы наших позиций на Приморском и Донецком направлениях, передает СобКор.

Так, вечером враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты у Жованки и шахты Бутовка, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки. А около 21 часа наемники выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Также вечером, в очередной раз цинично демонстрируя пренебрежение как к мирным договоренностям, так и гражданскому населению региона, боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки. К счастью, пострадавших среди местных нет.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет.