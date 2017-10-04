Украине ничего не нужное делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней

04.10.2017 09:29

Террористические образования ДНР-ЛНР исчезнут в течении двух недель, после того как в России изменится президент. Об этом сообщил известный военный журналист Аркадий Бабченко в интервью изданию 7x7, передает apostrophe.ua.

"Следующий президент закончит войну, если не придут к власти совсем конченные сталинисты, но мне этот вариант кажется маловероятным. Скорее всего, следующим у власти будет какой-нибудь Сечин или, что еще более вероятно, Навальный. Я думаю, войну на Донбассе они закончат на следующий же день", - заявил он.

Бабченко считает, что в таком случае уход России с Донбасса приведет к исчезновению террористов оттуда в течении нескольких недель и Украина сейчас ничего не должна делать чтобы этот процесс ускорить.

"Если десять гопников бьют одного скрипача в подворотне, это не значит, что скрипач что-то должен делать, чтобы его перестали бить, гопники должны исчезнуть", - объяснил свою позицию журналист.