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Украине ничего не нужное делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней
Террористические образования ДНР-ЛНР исчезнут в течении двух недель, после того как в России изменится президент. Об этом сообщил известный военный журналист Аркадий Бабченко в интервью изданию 7x7, передает apostrophe.ua.
"Следующий президент закончит войну, если не придут к власти совсем конченные сталинисты, но мне этот вариант кажется маловероятным. Скорее всего, следующим у власти будет какой-нибудь Сечин или, что еще более вероятно, Навальный. Я думаю, войну на Донбассе они закончат на следующий же день", - заявил он.
Бабченко считает, что в таком случае уход России с Донбасса приведет к исчезновению террористов оттуда в течении нескольких недель и Украина сейчас ничего не должна делать чтобы этот процесс ускорить.
"Если десять гопников бьют одного скрипача в подворотне, это не значит, что скрипач что-то должен делать, чтобы его перестали бить, гопники должны исчезнуть", - объяснил свою позицию журналист.
Теги: Россия, Донбасс, президент, война, ДНР, ЛНР, террористы
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