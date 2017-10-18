Двое погибших, четверо раненых - в штабе АТО сообщили тревожные новости из Донбасса

18.10.2017 09:36

17 октября на востоке Украины в боях погибли два бойца АТО, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности террористы “Л/ДНР” 44 раза нарушили перемирие. Силам АТО 38 раз пришлось открывать ответный огонь.

В штабе АТО сообщили, что накануне вечером боевики несколько часов обстреливали позиции военных в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовка Вторая, Троицкого и Майорска. Около Песок и Каменки наемники целились по украинским защитникам со стрелкового оружия. Примерно в 18:00 во время минометного обстрела смертельные ранения получил военный неподалеку Зайцево, передает "Диалог.UA".

На юге Донецкой области так же не было тишины. Здесь оккупанты избрали “горячей точкой” Марьинку. Во время сложной вечерней перестрелки двое бойцов получили ранения. Кроме этого во второй половине дня “защитники русскоговорящих” напомнили о своем присутствии у Гнутово и Лебединского.

В штабе отмечают, что вечером под Мариуполем получили ранения двое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Традиционно в Луганской области было несколько спокойнее – военные зафиксировали здесь меньше всего обстрелов.

Огнем из различных видов вооружения террористы тревожили военных у Новоалександровки, Крымского и Попасной.