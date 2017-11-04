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Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта
04.11.2017 09:39
Оккупанты Донбасса вчера вели себя относительно тихо на Приморском направлении. Хоть полной тишины, к сожалению, нет.
По данным штаба АТО, вчера на Приморском направлении боевики "ДНР" с полуночи до шести вечера трижды из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО на подступах к Водяному.
Вечером под обстрелами оказались украинские воины, которые держат оборону у Талаковки и Тарамчука.
Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, обстрелы, Приморское направление
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