Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта

04.11.2017 09:39

Оккупанты Донбасса вчера вели себя относительно тихо на Приморском направлении. Хоть полной тишины, к сожалению, нет.



По данным штаба АТО, вчера на Приморском направлении боевики "ДНР" с полуночи до шести вечера трижды из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО на подступах к Водяному.



Вечером под обстрелами оказались украинские воины, которые держат оборону у Талаковки и Тарамчука.



Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.