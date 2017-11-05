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"Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине

05.11.2017 13:42
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"Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине

С 8 по 23 ноября в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Жителям предоставят услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств; замене водительского удостоверения; выдаче международного водительского удостоверения; приеу запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График приема выглядит следующим образом:

8 ноября – Дружковка, ул. Соборная, 16;
9 ноября – Лиман, ул. Независимости, 46;
10 ноября – Северск, ул. Центральная, 8;
15 ноября – Мангуш, пр-т Мира, 72;
16 ноября – Никольское, ул. Свободы, 87;
17 ноября – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
22 ноября – Доброполье, ул. Первомайская, 83;
23 ноября – Александровка, ул. Советской Конституции, 27.
Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.

Напомним, мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров министерства внутренних дел.



Теги: Донбасс, МВД, график, мобильный сервисный центр
 
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