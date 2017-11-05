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Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз
05.11.2017 13:15
Из 26 обстрелов, зафиксированных 4 ноября в зоне проведения антитерроритической операции, 12 пришлись на Приморское направление.
Об этом сообщил сегодня, 5 ноября, на традиционном брифинге пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Он уточнил, что особенного жарко было у Водяного где оккупанты неоднократно в течене минувших суток обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов.
Кроме того, под ударами оказались силы АТО в районе Красногоровки и Старогнатовки.
Напомним, что опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Приморское направление
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