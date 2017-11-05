Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз

05.11.2017 13:15

Из 26 обстрелов, зафиксированных 4 ноября в зоне проведения антитерроритической операции, 12 пришлись на Приморское направление.



Об этом сообщил сегодня, 5 ноября, на традиционном брифинге пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.



Он уточнил, что особенного жарко было у Водяного где оккупанты неоднократно в течене минувших суток обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов.



Кроме того, под ударами оказались силы АТО в районе Красногоровки и Старогнатовки.

Напомним, что опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.