Переселенцы Донбасса: Права и обязанности

08.11.2017 09:55

Среди переселенцев Донбасса существует огромное количество заблуждений относительно того, какие права и обязанности есть у ВПЛ, сообщает zi.dn.ua.

Переселенцам бывает достаточно сложно разбираться в сложностях законодательных актов, из-за чего часто возникают заблуждения относительно прав ВПЛ.

1. На месте проживания, которое указано в справке ВПЛ, можно проживать без ограничения срока. Юристы говорят, что большинство переселенцев почему-то считают, что для сохранения выплат нужно находиться не менее 3 дней на украинской территории. На самом деле, основанием для снятия выплат может быть отсутствие переселенца на месте проживания 60 дней.

2. Проверки ВПЛ сделали значительно проще, но не отменили полностью. Те, кто получает социальные выплаты, должны или проходить проверку по месту жительства, или же идентифицироваться в «Ощадбанке».

3. Переселенцы, как и все другие граждане, могут оформить субсидию. Также это относится к тем ВПЛ, которые живут на съемных квартирах.

4. Переселенцы не обязаны платить за справки, канцтовары и многое другое.

5. Справку ВПЛ могут получить не только те переселенцы, которые были прописаны на неподконтрольной территории. Для того, чтобы получить этот статус, нужно иметь подтверждение того, что человек проживал на неподконтрольной территории.