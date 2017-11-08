Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Переселенцы Донбасса: Права и обязанности

08.11.2017 09:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переселенцы Донбасса: Права и обязанности

Среди переселенцев Донбасса существует огромное количество заблуждений относительно того, какие права и обязанности есть у ВПЛ, сообщает zi.dn.ua.

Переселенцам бывает достаточно сложно разбираться в сложностях законодательных актов, из-за чего часто возникают заблуждения относительно прав ВПЛ.

1. На месте проживания, которое указано в справке ВПЛ, можно проживать без ограничения срока. Юристы говорят, что большинство переселенцев почему-то считают, что для сохранения выплат нужно находиться не менее 3 дней на украинской территории. На самом деле, основанием для снятия выплат может быть отсутствие переселенца на месте проживания 60 дней.

2. Проверки ВПЛ сделали значительно проще, но не отменили полностью. Те, кто получает социальные выплаты, должны или проходить проверку по месту жительства, или же идентифицироваться в «Ощадбанке».

3. Переселенцы, как и все другие граждане, могут оформить субсидию. Также это относится к тем ВПЛ, которые живут на съемных квартирах.

4. Переселенцы не обязаны платить за справки, канцтовары и многое другое.

5. Справку ВПЛ могут получить не только те переселенцы, которые были прописаны на неподконтрольной территории. Для того, чтобы получить этот статус, нужно иметь подтверждение того, что человек проживал на неподконтрольной территории.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, субсидия, переселенцы, справка, ВПЛ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх