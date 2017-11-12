400 авто собралось утром у пунктов пропуска на линии разграничения

12.11.2017 08:37

Несмотря на выходные, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО остается интенсивным, сообщается в сводке Госпогранслужбу Украины.



Так, за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 32,7 тысячи человек и почти 4,6 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 7530 человек и 877 транспортных средств;



"Марьинка" - 8050 человек и 1460 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6349 человек и 1248 транспортных средств;



"Гнутово" - 3838 человек и 1000 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7019 человек.



Сегодня утром в КПВВ на въезд и на выезд зафиксировано такое количество автомобилей: "Майорск" - 20/80; "Марьинка" - 30/100; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 50/100.



