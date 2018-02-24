Огромное количество людей и авто штурмовали 23 февраля линию разграничения на Донбассе

24.02.2018 09:03

За прошедшие сутки, 23 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 40 500 человек и 5400 транспортных средств.



По данным Госпогранслужбы Украины, статистика пересечений по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Марьинка" - 10550 человек и 1880 транспортных средств;



"Майорск" - 8680 человек и 990 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8345 человек и 1550 транспортных средств;



"Гнутово" - 4660 человек и 1015 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8340 человек.

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