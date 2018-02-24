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Архив - Донецкая область

Огромное количество людей и авто штурмовали 23 февраля линию разграничения на Донбассе

24.02.2018 09:03
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Огромное количество людей и авто штурмовали 23 февраля линию разграничения на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 40 500 человек и 5400 транспортных средств.

По данным Госпогранслужбы Украины, статистика пересечений по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Марьинка" - 10550 человек и 1880 транспортных средств;

"Майорск" - 8680 человек и 990 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8345 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутово" - 4660 человек и 1015 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8340 человек.

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Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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