Автомобиль-убийца сбил на Донетчине человека и скрылся

12.11.2017 13:20

Тело мужчины 1984 года рождения на обочине дороги было найдено поздним вечером в поселке Боевое (Никольский район Донецкой области). Эксперты установили, что обнаруженные травмы характерны для аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся.



Сообщение о происшествии поступило к полицейским около 23.00 от жителя поселка Боевое, который увидел труп мужчины без признаков жизни. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако телесные повреждения характерны для ДТП.



Сейчас полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода.



Решается вопрос об открытии уголовного производства с квалификацией по ч.2 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего" Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетины.