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Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
12.11.2017 17:51
Пользователи соцсетей сообщают, что сегодня, 12 ноября, вечером, обострилась обстановка в районе оккупированных Донецка и Докучаевска.
Согласно сообщениям в различных перекличках, выстрелы разной интенсивности слышны уже несколько часов. Пользователи соцсетей сообщают о мощных "гупаньях" и "бахах", о трясущихся стеклах.
В частности, звуки боя слышат жители Докучаевска, Киевского района Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, бой, обстрелы, соцсети
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