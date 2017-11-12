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Архив - Донецкая область

Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой

12.11.2017 17:51
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Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой

Пользователи соцсетей сообщают, что сегодня, 12 ноября, вечером, обострилась обстановка в районе оккупированных Донецка и Докучаевска.

Согласно сообщениям в различных перекличках, выстрелы разной интенсивности слышны уже несколько часов. Пользователи соцсетей сообщают о мощных "гупаньях" и "бахах", о трясущихся стеклах.

В частности, звуки боя слышат жители Докучаевска, Киевского района Донецка.



Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, бой, обстрелы, соцсети
 
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