Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой

12.11.2017 17:51

Пользователи соцсетей сообщают, что сегодня, 12 ноября, вечером, обострилась обстановка в районе оккупированных Донецка и Докучаевска.



Согласно сообщениям в различных перекличках, выстрелы разной интенсивности слышны уже несколько часов. Пользователи соцсетей сообщают о мощных "гупаньях" и "бахах", о трясущихся стеклах.



В частности, звуки боя слышат жители Докучаевска, Киевского района Донецка.