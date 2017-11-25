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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ показала огненное "перемирие" у Донецкой фильтровальной станции

25.11.2017 14:15
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СММ ОБСЕ показала огненное "перемирие" у Донецкой фильтровальной станции

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине опубликовала видео ночной перестрелки в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), где стороны конфликта особенно обещали прекратить стрельбу.

"На прошлой неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала сотни нарушений режима прекращения огня", - сказано в описании.



Вчера заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал об итогах своего патрулирования с рабочей группой по территории "ДНР", в частности, по социально важным объектам инфраструктуры, в числе которых была и ДФС.

Хуг тогда отметил, что позиции ВСУ находятся на расстоянии 170 метров "от этой инфраструктуры", а позиции боевиков "ДНР" - на расстоянии 300−400 метров. "Это очень близкое расстояние. Это рецепт для катастрофы", - подчеркнул Хуг, напомнив, что на объектах хранятся химикаты.



Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
 
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