СММ ОБСЕ показала огненное "перемирие" у Донецкой фильтровальной станции

25.11.2017 14:15

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине опубликовала видео ночной перестрелки в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), где стороны конфликта особенно обещали прекратить стрельбу.



"На прошлой неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала сотни нарушений режима прекращения огня", - сказано в описании.





Вчера заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал об итогах своего патрулирования с рабочей группой по территории "ДНР", в частности, по социально важным объектам инфраструктуры, в числе которых была и ДФС.



Хуг тогда отметил, что позиции ВСУ находятся на расстоянии 170 метров "от этой инфраструктуры", а позиции боевиков "ДНР" - на расстоянии 300−400 метров. "Это очень близкое расстояние. Это рецепт для катастрофы", - подчеркнул Хуг, напомнив, что на объектах хранятся химикаты.



