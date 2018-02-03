Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"

03.02.2018 20:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"

В очередной раз под огнем оказалась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), снабжающая водой тысячи человек по обе стороны линии разграничения.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера СММ на ДФС зафиксировала ряд нарушений режима прекращения огня.

"Камера осталась в рабочем состоянии. Эта камера расположена рядом с другим сооружением на объекте, где хранится хлор. Прямое попадание в емкость с хлором может обернуться экологической катастрофой с последствиями для здоровья гражданского населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах", - подчеркнул Хуг.

А вчера, 2 февраля, представители КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что ДФС вновь оказалась под огнем. Персоналу станции пришлось даже укрыться в бомбоубежище.

Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, хлор, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх