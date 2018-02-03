Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"

03.02.2018 20:16

В очередной раз под огнем оказалась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), снабжающая водой тысячи человек по обе стороны линии разграничения.



Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера СММ на ДФС зафиксировала ряд нарушений режима прекращения огня.



"Камера осталась в рабочем состоянии. Эта камера расположена рядом с другим сооружением на объекте, где хранится хлор. Прямое попадание в емкость с хлором может обернуться экологической катастрофой с последствиями для здоровья гражданского населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах", - подчеркнул Хуг.



А вчера, 2 февраля, представители КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что ДФС вновь оказалась под огнем. Персоналу станции пришлось даже укрыться в бомбоубежище.



Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



