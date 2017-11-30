- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны14:19
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие13:40
- Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек13:21
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза12:39
- Путин мог бы уйти из Донбасса при одном условии - Радзиховский12:22
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 ноября10:10
- На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления09:51
- В "ДНР" признали экстремистским журнал иеговистов "Сторожевая башня"09:35
В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей
В статье «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история» (газета «Донбасс» 01.09.2017 г.) мы рассказали о «бесхозном» пшеничном поле в селе Покровское Мангушского района. Чиновники организовывали проверки, писали письма, ссылались на отсутствие полномочий, а пшеница продолжала стоять неубранная.
Судьба «ничейного» урожая была решена 18 ноября. Правда, нельзя сказать, что она оказалась счастливой - поле вместе с неубранными колосьями просто-напросто перепахали.
И слетелось вороньё...
75 тонн пшеницы, которые могли бы быть собранными с 25 гектаров, серьёзно пополнили бы бюджет села. В Покровском множество болевых вопросов - требуется ремонт старого водопровода, дороги превращены в колдобины, нет автобусного сообщения с Мариуполем. Решить проблемы невозможно, поскольку бюджет села пуст. Убранная вовремя пшеница помогла бы справиться хотя бы с частью проблем. Однако, вместо жатвы - налитые золотом колосья впахали в землю.
…Трактор усердно распахивал поле два дня. Потом там уже хозяйничали птицы, деловито вышагивая и опуская клювы к земле.
«Когда в поле после боя лежат покойники, то вороньё туда слетается. И тут точно также запахали пшеницу, погибла пшеница, и вороны прилетели, - грустно говорит жительница села Покровское, член НСЖУ, общественница Инна Комиссарова. - 85 лет назад люди умирали от голода, а сегодня нелюди запахали пшеницу в землю, уничтожили её».
Так случилось, что уничтожение пшеничного поля произошло накануне Дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 г.г. «85-я годовщина Голодомора… В те страшные годы за три колоска, вынесенных с поля, человека могли расстрелять, а сегодня уничтожено столько тонн зерна! Неужели это останется безнаказанным?» - с негодованием прокомментировала происшедшее в селе Покровское председатель мариупольского историко-просветительского правозащитного общества «Мемориал» Галина Захарова.
«Когда в товарищах согласья нет»
В 2011 году жителям села были выделены земельные участки под жилую застройку. Однако новостройки так и не появились, поскольку землю затем отдали участникам АТО. Узнав об этом, селяне, которые, практически, оформили все необходимые документы на выделенную им землю, в поисках справедливости обратились к руководству района.
В апреле 2017 года на место спорных участков прибыли глава райадминистрации Дмитрий Черница и руководитель Покровской сельрады Леонид Супрун. Тогда-то чиновники и селяне с изумлением увидели дружные всходы озимой пшеницы, покрывающие 25-гектарный участок, на котором, согласно плану, должны были вырасти жилые дома.
Поле стало считаться «ничейным», поскольку собственник взошедшей пшеницы найден не был, сама пшеница была «арестована», и, как сказано выше, начался неспешный бюрократический процесс по «легализации» хлебной нивы. На смену лету пришла осень, сентябрь сменился октябрём - пшеница оставалась неубранной. А в ноябре поле вместе с налитыми колосьями распахали…
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Николая РЯБЧЕНКО.
Теги: Донбасс, пшеница, поле, Приазовье
- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны14:19
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие13:40
- Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек13:21
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза12:39
- Путин мог бы уйти из Донбасса при одном условии - Радзиховский12:22
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 ноября10:10
- На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления09:51
- Коммунист опять жив: после позорного бегства из Луганска Плотницкого террористы "воскресили" злейшего врага свергнутого боевика Виталия Киселева. ВИДЕО09:44
- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
- Организатор «атошных» футбольных акций Руденко оказался лже-волонтером, - СМИ14:38
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны14:19
- В России задержали "шпиона СБУ", его депортируют в Украину13:59
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие13:40
- Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек13:21
- Россия разместит в оккупированном Крыму еще одну зенитную систему ПВО - ракетную систему С-400 "Триумф"12:58
- Переселенцы из Донбасса считают, что украинскую власть надо постоянно контролировать12:39
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза12:39
- В оккупированном Крыму обрушилось здание университета. ВИДЕО12:34
- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
- Переселенцы из Донбасса считают, что украинскую власть надо постоянно контролировать12:39
- К Новому году украинцев ожидает сюрприз от гривни07:47
- Пять причин не спать без одежды22:35
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации10:48
- Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки09:18
- Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют08:11
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу