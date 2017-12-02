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Сквозь блокпост в Покровске пытались провезти гранаты
Сегодня, 2 декабря, на блокпосту, расположенном на въезде в Покровск (бывший Красноармейск), сотрудниками полиции во главе с ответственным за деятельность блокпостов был остановлен автомобиль "MITSUBISHI" под управлением 56-летнего жителя Кировоградской области.
Во время проверки мужчина заметно нервничал и пытался избежать осмотра автомобиля. Причины странного поведения стали понятны, когда среди багажа мужчины были обнаружены 2 гранаты РГН, граната Ф-1 и 11 патронов калибра 9 мм, сообщает сайт полиции Донетины.
"Эти боеприпасы мне отдали незнакомые люди, а я планировал их сдать, но положил в багажник и просто забыл о них", - уверял нарушитель. Достоверность его слов будет установлено во время досудебного расследования.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Теги: Донбасс, полиция, блокпост, гранаты, Покровск (Красноармейск)
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