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На Донеччині оглянули ремонт об’єктів спортивної сфери та готовляться до візиту Бубки
Начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецкької облдержадміністрації Володимир Мицик здійснив робочу поїздку до Бахмута та Лиману.
Першою метою цього візиту став огляд ходу робіт на обласних об’єктах спортивної сфери. Після переміщення з Донецька повноцінну діяльність у Бахмуті відновлює обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, а в Лимані нове життя невдовзі має отримати обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велоспорту.
На майбутньому місці розміщення КЛПЗ "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" (за адресою: вул. О.Сибірцева, 3) наразі продовжуються роботи по утепленню фасаду будівлі, монтажу покрівлі, ведуться внутрішні роботи, заливається фундамент для прибудови.
У будівлі КПНЗ "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велоспорту" (заклад розміщується за адресою: вул. Петропавлівська, 89), на сьогоднішній день замінені вікна, завершується термомодернізація та продовжуються ремонт внутрішніх приміщень.
Другою метою робочої поїздки Володимира Мицика до Бахмута стала підготовка до візиту президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки, який заплановано на 16 грудня.
Начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації завітав у Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки, яке з 2015 року працює на базі спортивно-оздоровчого табору "Вогник", де оглянув територію, навчальні та житлові приміщення.
Робочі питання щодо візиту головного олімпійського країни на Донеччину Володимир Мицик обговорив на нараді за участю директора ДВУОР Ігоря Анушкевича та начальника управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської ради Віктора Лиса.
Теги: Донбасс, спорт, визит, ремонт
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