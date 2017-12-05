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Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря
Сегодня утром, 5 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 29,3 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6635 человек и 880 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6980 человек и 1385 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5515 человек и 1125 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3165 человек и 805 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6980 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/70;
КПВВ «Марьинка» – 60/100;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/70;
КПВВ «Гнутово» – 35/80.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Руслан: «4:14. "Каргилл": в Украину немного больше сотни».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Житель Донбасса»: «8:39. Много в сторону Волновахи в Еленовке, хвост возле церкви».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 4 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 38 легковых автомобилей, въезда – 4 транспортных средства.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
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