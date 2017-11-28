Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября

28.11.2017 11:00

Сегодня утром, 28 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7865 человек и 935 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8685 человек и 1640 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6045 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3655 человек и 855 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7210 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/70;

КПВВ «Марьинка» – 40/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 60/45;

КПВВ «Гнутово» – 35/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «9:02. Пеших очень много в сторону ДНР, приехали в 6 утра, а там уже как в Мавзолей».

КПВВ «Марьинка»:

Денис: «8:51. "Каргилл": в сторону Курахово очередь заканчивается на мосту»;

Кирилл: «8:59. В сторону Донецка практически до кольца»;

Alexx: «9:21. "Каргилл" в сторону Украины – на спуске с моста. Льготных 55 машин»;

Максим: «9:41. "Каргилл": машин в Украину – на середине моста. В Донецк машин 30. На "нулевом" 20 машин в сторону Украины. На таможне в сторону Украины машин 70».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виталий: «7:19. Еленовка: в сторону Мариуполя – до остановки, льгота между 1 и 2 туалетом».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» выезда ожидали 10 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 3 легковых автомобиля и 1 автобус, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 60 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.