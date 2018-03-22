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Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта
22.03.2018 08:57
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 22 марта, автоочереди на линии соприкосновения на контрольно-пропускных пунктах были следующими:
Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 30.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 30.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Пока нет данных
КПВВ «Марьинка»
Пока нет данных
КПВВ «Новотроицкое»
8.03 В семь приехали родители стоят 2 часа ни сдвинулись с места.
КПВВ «Гнутово»
Пока нет данных
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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