Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта

13.03.2018 15:00

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, передает dnews.dn.ua.

По состоянию на день сегодня, 13 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Новотроицкое»:

Мария: «10:34. В Еленовке в сторону Мариуполя около 100 машин»;

«Чужой»: «10:56. Еленовка: очередь в Мариуполь почти до церкви. Продвигается слабо»;

«Чужой»: «11:59. В Еленовке стою час, продвинулись на 20 метров»;

«Чужой»: «13:02. Стою 2 часа, еще впереди машин 80».

КПВВ «Гнутово»:

Ольга: «10:30. Октябрь: в сторону Мариуполя очередь до камышей, льгота большая, почти сровнялись, обратно никого. Пропускают быстро. Это на 10:00 по ДНР. Пищевик: очередь до автобусов на 10:00 по Украине. Льготы тоже много. Пропускают нормально».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.