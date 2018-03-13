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Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, передает dnews.dn.ua.
По состоянию на день сегодня, 13 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Новотроицкое»:
Мария: «10:34. В Еленовке в сторону Мариуполя около 100 машин»;
«Чужой»: «10:56. Еленовка: очередь в Мариуполь почти до церкви. Продвигается слабо»;
«Чужой»: «11:59. В Еленовке стою час, продвинулись на 20 метров»;
«Чужой»: «13:02. Стою 2 часа, еще впереди машин 80».
КПВВ «Гнутово»:
Ольга: «10:30. Октябрь: в сторону Мариуполя очередь до камышей, льгота большая, почти сровнялись, обратно никого. Пропускают быстро. Это на 10:00 по ДНР. Пищевик: очередь до автобусов на 10:00 по Украине. Льготы тоже много. Пропускают нормально».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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