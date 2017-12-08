КПВВ "Гнутово" шокирует очередями

08.12.2017 08:44

Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, скопилось 570 авто.



Как собщает Госпогранслужба Украины, у КПВВ Майорск" стояло 40 авто на въезд и 90 на выезд; у КПВВ "Марьинка" - 40/90; у КПВВ "Новотроицкое" - 40/60; у КПВВ "Гнутово" - 90/120.



Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.