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"Окна тишины" помогают Донбассу выживать
С 27 ноября по 10 декабря представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ способствовали организации 54 "окон тишины" на Донбассе.
Как отмечается в обобщенном отчете СММ ОБСЕ за две недели, речь идет о случаях локального режима прекращения огня, во время которых представители Миссии осуществляли соответствующий мониторинг. Благодаря этому удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на 17 объектах инфраструктуры с обеих сторон линии соприкосновения.
Так, 9 декабря патрули СMM способствовали установлению режима прекращения огня (за которым наблюдали) для проведения ремонта на деревянных конструкциях моста в Станице Луганской. Тот проходил в течение двух дней. Зато теперь переход для тысяч человек, которые ежедневно проходят через расположенный поблизости КПВВ "Станица Луганская", стал более комфортным.
Теги: Донбасс, ремонт, СММ ОБСЕ, режим тишины
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