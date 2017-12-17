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Утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска: три - перегружены, один - почти без очередей

17.12.2017 09:17
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Утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска: три - перегружены, один - почти без очередей

Сегодня, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, работают в штатном режиме. Свободнее всего в КПВВ "Новотороицкое".

По данным Госпогранслужбы Украины,сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/80; "Марьинка" - 70/90; "Новотроицкое" - 5/20; "Гнутово" - 80/80.

Напомним, что за прошедшие сутки, 16 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, что сотни граждан вчера не смогли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская" до его закрытия.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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