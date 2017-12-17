Главная / Новости / Донецкая область / Утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска: три - перегружены, один - почти без очередей
Последние новости раздела
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
Утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска: три - перегружены, один - почти без очередей
17.12.2017 09:17
Сегодня, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, работают в штатном режиме. Свободнее всего в КПВВ "Новотороицкое".
По данным Госпогранслужбы Украины,сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/80; "Марьинка" - 70/90; "Новотроицкое" - 5/20; "Гнутово" - 80/80.
Напомним, что за прошедшие сутки, 16 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 37,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, что сотни граждан вчера не смогли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская" до его закрытия.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
Читайте также:
- Штурм донбасских пунктов пропуска: сквозь "Марьинку" и "Майорск" прорвались более 11 тысяч человек
- За неделю на донбасских блокпостах поймали 11 боевиков
- Утро среды у донбасских пунктов пропуска встретили 900 авто
- Штурм линии разграничения: новые данные
- Ситуация на донбасских КПВВ: пассажиропоток падает, больше всего народу рвется через "Зайцево"
- Линию разграничения яростно штурмуют десятки тысяч человек
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО14:49
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР