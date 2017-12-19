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Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря
Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 37,8 тыс. человек, что на две тысячи больше, чем в предыдущие сутки, и 4,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8890 человек и 1090 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9430 человек и 1715 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6727 человек и 1195 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4470 человек и 947 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8358 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 80/70;
КПВВ «Марьинка» – 50/100;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/80;
КПВВ «Гнутово» – 80/70.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Alex: «7:07. Из Донецка в Курахово: очередь на мосту. Льгота идет бесконечным потоком»;
Анна: «7:58. "Каргилл": основная – чуть не доезжая до съезда в двухстороннее движение, льгота – до спуска с моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
Владимир: «7:14. В Новотроицке основная уже до моста, "льготников" около 100»;
Дмитрий: «8:27. Из Донецка в Еленовке – до поворота, но пускают в четыре ряда плюс реверс. На въезд в Еленовку никого. На "Перлыне" в сторону Новотроицкого очередь до третьего туалета примерно 80-90 машин, льготы машин 20, пеших очень много».
КПВВ «Гнутово»:
Яна: «9:13. Гнутово: в Донецк машин 50-60, льгота 5».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 32 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 27 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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