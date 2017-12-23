Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций

23.12.2017 22:54

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", командование гибридных оккупационных войск на Донбассе усиливает свои позиции перед Старогнатовкой отдельными взводами и группами.



По данным ИС, недавно в районе Староласпы фиксировалась новая бронегруппа оккупантов - 6 единиц БМП-12, 1 БРМ-1К и 2 МТ-ЛБ по направлению к Белой Каменке, Новоласпе. "На броне" ББМ находились боевики в полном снаряжении.

Напомним, что Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия.