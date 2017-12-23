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Кошмарный обстрел Новолуганского: наблюдатели ОБСЕ считают раны
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посетили места огневого поражения в подконтрольном правительству пос. Новолуганское, которое накрыло обстрелом вечером 18 декабря.
20 декабря в Новолуганском в поле в 40 м к юго-западу от перекрестка ул. Мичурина и ул. Счастье, наблюдатели видели свежую воронку, которая, по их оценке, образовалась в результате разрыва ракеты реактивной системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), выпущенной с юго-западного направления. Воронка находилась в 50 м к юго-западу от ближайшего дома.
На ул. Мичурина, 56, СММ видела сгоревший дом, при этом южная сторона дома была разрушена. Команда СММ также видела пробоину на юго-восточном скате крыши и оценила, что она образовалась в результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа. Жительница дома рассказала наблюдателям, что она находилась на улице, когда в 17:00 18 декабря произошел обстрел. СММ не удалось установить направление огня или тип примененного оружия.
Наблюдатели видели свежую пробоину (диаметром приблизительно 1,2 м) на юго-западной стороне гаража на ул. Мичурина, 38 и определили, что она образовалась в результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного из юго-западного направления.
На ул. Мичурина, 32, Миссия видела сожженный автомобиль, находившийся под фрагментами обвалившегося навеса возле дома. Житель дома (в возрасте 70–79 лет) рассказал наблюдателям, что его жена (в возрасте 60–69 лет) поступила в больницу подконтрольного правительству г. Бахмут (быв. Артемовск, 67 км к северу от Донецка) после того, как она получила ранения 18 декабря. 19 декабря в больнице Бахмута команда СММ видела женщину с осколочными ранениями. В тот же день медперсонал сообщил наблюдателям, что она жительница Новолуганского (см. Ежедневный отчет СММ от 20 декабря 2017 года).
На ул. Счастья, 26, наблюдатели видели, что примерно половина юго-западной стороны дома была разрушена и определили, что эти повреждения были вызваны попаданием снаряда из вооружения неустановленного типа. Владелец дома рассказал наблюдателям, что обстрел произошел примерно около 17:00 18 декабря, когда он и его семья находились в доме. Определить направление огня не представлялось возможным.
Во дворе детского сада, расположенного на ул. Счастья, 15, наблюдатели видели свежую воронку, а также свежую пробоину в скате крыши. По их оценке, повреждения образовались в результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа. Директор детского сада сообщил СММ, что в детский сад зачислено 72 ребенка. По его словам, когда произошел обстрел примерно в 17:00 18 декабря, в детском саду никого из них не было, а последнего ребенка забрали родители за 20 минут до обстрела. Определить направление огня не представлялось возможным. 19 декабря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия зафиксировал повреждения крыши детского сада (см. Ежедневный отчет СММ от 21 декабря 2017 года).
Во внутреннем дворе школы, расположенной на ул. Школьной, 2, наблюдатели видели 2 свежие воронки, а также зафиксировали там осколочные повреждения стены. По их оценке, повреждения образовались в результате попадания снарядов из вооружения неустановленного типа. Определить направление огня не представлялось возможным. 19 декабря этот же БПЛА зафиксировал повреждения крыши школы (см. Ежедневный отчет СММ от 21 декабря 2017 года).
Члены патруля Миссии отметили выбитые окна и осколочное повреждение юго-западной стены медицинского учреждения на ул. Школьной, 25. Директор медицинского учреждения сообщил СММ, что медперсонал слышал обстрел примерно в 16:30 18 декабря. Он также отметил, что в результате этого обстрела было повреждено некоторое медицинское оборудование.
Напомним, что по последним данным, ранения разной тяжести (огнестрельные осколочные верхних и нижних конечностей, огнестрельные переломы, поражение грудной клетки, головы и тому подобное) в тот жуткий вечер получили семеро мирных жителей. Кроме того, у шестилетней девочки - психологическая травма.
Обстрелами были повреждены около 100 зданий: многоэтажные и частные дома, общежитие, амбулатория, школа, детсад. Половина населённого пункта была обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично повреждён и газопровод.
Теги: Донбасс, обстрел, разрушения, Новолуганское, СММ ОБСЕ
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