Алексей Мацука: "Нам надо меньше раздора, а больше мостов"

24.12.2017 14:03

Во время обсуждения Аналитического отчета "Состояние общественного сознания в Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса" председатель ОО "Донецкий институт информации" Алексей Мацука дал ряд рекомендаций касательно информационной сферы.



Эксперт призвал журналистов к недопустимости языка вражды в СМИ, навешиванию ярлыков, применению оскорбительных слов к обычным людям, которые живут на неподконтрольных территориях.



"Нам надо меньше раздора, а больше мостов и связей между людьми, - уверен Мацука. – Вместо этого, мы отмечаем рост языка ненависти в украинском медиа, в медиа, которые работают на Востоке Украины. На государственном уровне язык вражды не должен популяризироваться. Должна быть определенная политика по реинтеграции, политика содействия погружения людей в украинское информационное пространство".



Отметил Алексей и недостаток инициатив по распространению идеи защиты прав человека на Донбассе и в целом в Украине.



"Мы не видим достаточно усилий в информационной сфере по продвижению политико-дипломатического пути урегулирования конфликта, о котором постоянно говорят президент и правительство. Мы видим больше нервные заявления о блокаде и эмоциональные заявления о том, что надо наказать людей, которые находятся сегодня по другую сторону политических баррикад", - отметил эксперт.



Отдельным пунктом среди рекомендаций, по мнению Мацуки, должно стоять и требование прозрачного бюджетного распределения в регионе.



"Люди должны знать, какой бюджет сегодня Донецкой и Луганской областей, сколько денег из него выделяется на социальное обеспечение, развитие контрольно-пропускных пунктов, медицинскую помощь, линию разграничения, работу с населением в прифронтовой зоне, как выполняется решение правительства по обустройству КПВВ", - отметил Алексей.