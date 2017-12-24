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Соцсети о ситуации на КПВВ у линии разграничения: Движение есть, но редко
Общественная организация "Донбасс SOS" привела новые сообщения пользователей соцсетей, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе.
Вот как пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
в 7.30,перед ним чел.200,и за ним где то так же.(пешая)
8-00 стоим под знаком 800 сзади еще 18 машин едим из Украины
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-30 на Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко. Очень много "льготы" лезут без очереди.
9-40 На Каргиле из Донецка от моста
9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 20 машин
11-30 с 5 утра до 12 проехали только нулевой. Они уже на 0 днр
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
Новотроицкое в сторону Донецка : конец очереди на середине моста
10-30 На Волновахе, на Донецк очередь от четверти моста.
10-40м Очередь на Донецк,на Новотроицке до моста,движется не плохо,если бы не псевдольгота,было бы быстрее,2часа назад мы были на середине моста,сейчас уже дали талон,будем заезжать
11-00 На Мариуполь негде очереди нет
11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес и ещё половина.
11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 в торону Донецка 25 авто
9-00 на Мариуполь под Пищевиком около 80 м общая .
10-45 В Пищевике на Донецк 150+
Напомним, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о длинных очередях в районе КПВВ "Станица Луганская".
Сегодня утром огромные очереди собрались у КПВВ "Марьинка".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
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