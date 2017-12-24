Соцсети о ситуации на КПВВ у линии разграничения: Движение есть, но редко

24.12.2017 11:49

Общественная организация "Донбасс SOS" привела новые сообщения пользователей соцсетей, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе.



Вот как пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

в 7.30,перед ним чел.200,и за ним где то так же.(пешая)

8-00 стоим под знаком 800 сзади еще 18 машин едим из Украины



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-30 на Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко. Очень много "льготы" лезут без очереди.

9-40 На Каргиле из Донецка от моста

9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 20 машин

11-30 с 5 утра до 12 проехали только нулевой. Они уже на 0 днр



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

Новотроицкое в сторону Донецка : конец очереди на середине моста

10-30 На Волновахе, на Донецк очередь от четверти моста.

10-40м Очередь на Донецк,на Новотроицке до моста,движется не плохо,если бы не псевдольгота,было бы быстрее,2часа назад мы были на середине моста,сейчас уже дали талон,будем заезжать

11-00 На Мариуполь негде очереди нет

11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес и ещё половина.

11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-00 в торону Донецка 25 авто

9-00 на Мариуполь под Пищевиком около 80 м общая .

10-45 В Пищевике на Донецк 150+

Напомним, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о длинных очередях в районе КПВВ "Станица Луганская".



Сегодня утром огромные очереди собрались у КПВВ "Марьинка".