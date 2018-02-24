- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ЧП на шахте в Мирнограде: слухи и официальная версия16:41
Духи, кофе и "паспорт ДНР" не смогли пересечь линию разграничения
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки произошли задержания в контрольных пунктах пропуска "Марьинка" и "Майорск", расположенных на линии разграничения в Донецкой области.
В КПВВ "Марьинка" и "Майорск" пограничники Краматорского отряда совместно с представителями фискальной службы помешали перемещению товаров (это происходило с нарушениями) на неконтролируемую территорию. В частности, в одной из машин найдены комплектующие к компьютерной технике, смарт-часы и пауэр-банки, общая сумма оценки которых составляет 15 тыс. гривен. В другом случае выявлены духи и кофе на 16 тыс. грн. Товары изъяты.
Кроме того, в КПВВ "Майорск" пограничный наряд обнаружил у мужчины "паспорт" гражданина так называемой "ДНР". Мужчину передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, что в КПВВ "Майорск" сегодня нашли в тайнике медицинские препараты.
Читайте также:
Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями
Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
- Вони не пройшли донбаські КПВВ
- Ситуация на донбасских КПВВ: пассажиропоток падает, больше всего народу рвется через "Зайцево"
- Журналисты показали ужасы блокпостов (ВИДЕО)
- Що затримали на донбаських КПВВ
- Четвертые сутки подряд донбасские пункты пропуска штурмует более 30 тысяч человек
- У линии разграничения продолжается падение
- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот