Духи, кофе и "паспорт ДНР" не смогли пересечь линию разграничения

24.02.2018 15:07

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки произошли задержания в контрольных пунктах пропуска "Марьинка" и "Майорск", расположенных на линии разграничения в Донецкой области.



В КПВВ "Марьинка" и "Майорск" пограничники Краматорского отряда совместно с представителями фискальной службы помешали перемещению товаров (это происходило с нарушениями) на неконтролируемую территорию. В частности, в одной из машин найдены комплектующие к компьютерной технике, смарт-часы и пауэр-банки, общая сумма оценки которых составляет 15 тыс. гривен. В другом случае выявлены духи и кофе на 16 тыс. грн. Товары изъяты.



Кроме того, в КПВВ "Майорск" пограничный наряд обнаружил у мужчины "паспорт" гражданина так называемой "ДНР". Мужчину передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.



Напомним, что в КПВВ "Майорск" сегодня нашли в тайнике медицинские препараты.

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