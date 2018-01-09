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Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать
В течение суток, по состоянию на 18:00 9 января, пророссийские террористы провели два обстрела позиций сил АТО на востоке Украины.
"На луганском направлении, в обеденное время, враг прицельно применил против наших защитников пехотное вооружение, чтобы спровоцировать украинских военных на открытие огня в ответ", - сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook, передает obozrevatel.com.
Украинские позиции в Луганском с временно оккупированной Калиновки боевики обстреляли из гранатометов.
На донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя, говорится в сводке.
"В общем, от начала суток, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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