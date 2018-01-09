Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать

09.01.2018 20:16

В течение суток, по состоянию на 18:00 9 января, пророссийские террористы провели два обстрела позиций сил АТО на востоке Украины.

"На луганском направлении, в обеденное время, враг прицельно применил против наших защитников пехотное вооружение, чтобы спровоцировать украинских военных на открытие огня в ответ", - сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook, передает obozrevatel.com.

Украинские позиции в Луганском с временно оккупированной Калиновки боевики обстреляли из гранатометов.

На донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя, говорится в сводке.

"В общем, от начала суток, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.