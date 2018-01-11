"Перемирия и впредь нет": стало известно о новых провокациях террористов на Донбассе

11.01.2018 20:11

11 января террористы продолжили массированные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает obozrevatel.com.

"Соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и впредь нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении террористы вели обстрелы в районе Светлодарской дуги. Они использовали гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям на подступах к селу Новолуганское, а около Луганского враг применил 120-мм минометы. Помимо этого, вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.

"На донецком направлении, в обед, захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песок, а на Приазовье из 120-ти и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам кирокино и Гнутово", – сообщили в пресс-центре.

Всего за сутки зафиксировано семь обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины.