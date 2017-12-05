- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге15:49
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки
В зоне АТО не прекращаются обстрелы украинских позиций — по состоянию на 18.00 5 декабря российско-террористические войска нарушили перемирие 13 раз. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, передают fakty.ua.
На Луганском направлении вражеские обстрелы из минометов калибра 120 мм были зафиксированы в районе Новозвановки, Катериновки и Майского. Из гранатометов противник несколько раз вел огонь по защитникам Крымского и Светлодарска, из вооружения БМП — по защитникам Зайцево, а из стрелкового оружия — по бойцам АТО у Лобачево и Новолуганского.
На Донецком направлении оккупанты выпустили более полусотни мин калибра 82 мм неподалеку Авдеевки и Опытного. А из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши опорные пункты вблизи Талаковки.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Донецкое направление, Луганское направление
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой
- На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге15:49
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- "Это только первый этап из того, что мы знаем", - Луценко рассказал о новом плане ФСБ "русская зима в Киеве"19:46
- Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск19:25
- Страна ЕС приняла важное решение об однополых браках19:06
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- В Украине запретили продажу сказок об Илье Муромце и богатырях18:26
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Горловку заполонили "странные военные"
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения