На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»

12.01.2018 11:34

Оператор мобильной связи не может восстановить оборванный кабель на территории так называемой «ЛНР», – сообщает пресс-служба компании «Vodafone-Украина», передает zi.dn.ua.

В частности, как отметили в пресс-службе, кампания располагает информацией о повреждении волоконно-оптической линии связи в зоне АТО. Сейчас подрядчики выясняют возможность доступа к зоне повреждения для проведения ремонтных работ. Но все может быть гораздо хуже, если повреждения находятся на неподконтрольной территории. Доступа туда вообще нет.

По данным оператора мобильной сети, сейчас на неподконтрольной территории более трети оборудования находится в нерабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи «Vodafone-Украина» произошло 11 января в 14:00 на всей территории так называемой «ЛНР» в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе поселка Еленовка, соседней т.н. «ЛНР».

Напомним, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. принудительно переводит всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный». Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа. Все желающие могут подписать петицию.