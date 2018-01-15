Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением

15.01.2018 15:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на оккупированной территории в отношении компании мобильной связи "Vodafone-Украина", сообщает Телеканал новостей «24».
"Хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим – соответствующие действия уже происходят. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", – сказал Захарченко во время пресс-конференции.



Теги: Донбасс, Александр Захарченко, Vodafone-Украина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх