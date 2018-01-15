Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением

15.01.2018 15:55

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на оккупированной территории в отношении компании мобильной связи "Vodafone-Украина", сообщает Телеканал новостей «24».

"Хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим – соответствующие действия уже происходят. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", – сказал Захарченко во время пресс-конференции.