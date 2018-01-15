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Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением
15.01.2018 15:55
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на оккупированной территории в отношении компании мобильной связи "Vodafone-Украина", сообщает Телеканал новостей «24».
"Хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим – соответствующие действия уже происходят. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", – сказал Захарченко во время пресс-конференции.
Теги: Донбасс, Александр Захарченко, Vodafone-Украина
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