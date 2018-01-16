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«Депутаты ДНР» шокированы запретом Захарченко на выезд «чиновников» в Украину

16.01.2018 07:46
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«Депутаты ДНР» шокированы запретом Захарченко на выезд «чиновников» в Украину

Даже «депутатов ДНР» шокировал новый указ главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о запрете госслужащим выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Денис Казанский, передает inforesist.org.

«Даже «депутаты ДНР» офигели от нового указа Захарченко, который запретил выезжать из ОРДЛО в Украину учителям, врачам и библиотекарям», — написал он.



Теги: Украина, Донбасс, указ, депутаты, ДНР, боевики, Захарченко
 
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