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На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут действовать два тарифа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила помощник-консультант народного депутата Украины Натальи Веселовой Олеся Цыбулько по итогам заседания Комитета по правам человека Верховной Рады, который рассматривал обращение общественной организации «Донбасс SOS» о неправомерных действиях оператора мобильной связи Vodafone.
Правозащитники подали обращение, что в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса оператор мобильной связи Vodafone планировал в одностороннем порядке изменить тариф без альтернативы выбора другого тарифа.
Присутствующий на рассмотрении этого вопроса директор по корпоративному управлению и контролю ЗАО «ПФ Украина» (Vodafone) Олег Проживальский, сообщил, что изменение тарифов связаны с вопросом использования торговой марки и не будут выше, чем на подконтрольной Украине территории, а в случае переплаты будет проведен перерасчет.
«Для той территории есть 2 отдельных тарифа с названием без слова "Водафон", так как это условия компании – не использовать их бренд. Один тариф 3 грн в день только при наличии в этот день разговоров, второй – это пакет услуг 60 грн на месяц. После возобновления связи будет осуществлен перерасчет и за дни, когда связь не работала, возвращены средства», – сообщила Олеся Цыбулько.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, МТС, тарифы, мобильная связь
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