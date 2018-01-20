Блокпосты убивают мирных жителей Донбасса: данные СММ ОБСЕ

20.01.2018 07:56

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), зафиксирована смерть мужчины, пересекавшего блокпост пророссийской группировки "ДНР".



Как сообщает СММ ОБСЕ, 17 января сотрудники морга в Калининском районе рассказали наблюдателям о том, что 14 января в морг было доставлено тело мужчины (1945 г.р.). В результате вскрытия установлено, что он умер от сердечного приступа. По их словам, мужчина умер, пересекая блокпост, расположенный на автодороге H15 к востоку от подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка).