"Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?

20.01.2018 09:56

Резонансный указ главаря "ДНР" Александра Захарченко, которым он запретил ряду категорий "граждан республики" выезжать в Украину, получил очередное объяснение.



Как передает "Диалог.UA", жители оккупированных территорий выезжают в Украину не только для встречи с близкими, но и для того, чтобы запастись продуктами питания, которые и по цене и по качеству намного лучше того, что реализовывается в ОРДЛО.



"Украинцы в ОРДЛО везут лекарства, еду и продукты первой необходимости, чем вызывают бешенство у боевиков, поскольку в таком случае не пополняется их "бюджет", отмечает "Диалог.UA". Именно поэтому оккупанты приняли решение запретить выезд в Украину не только "госслужащим", но и работникам "бюджетных" учреждений".



А политолог Кирилл Сазонов в интервью "Апострофу" отмечает, что своим скандальным и шокирующим указом, главарь "ДНР" Захарченко решил помочь бизнесу своей жены, который страдает от того, что люди запасаются товаром не в ее магазинах, а на территории подконтрольной Киеву.



"Ни для кого не секрет, что люди выезжают в Украину часто раз в неделю для того, чтобы закупиться продуктами питания, лекарствами, товарами первой необходимости. Тем самым наносится удар бизнесу супруги Захарченко, которая контролирует так называемый "Первый республиканский" супермаркет. Соответственно, чем меньше людей будет ездить, тем больше будет заработков на месте", – заявил Сазонов.



Ранее Захарченко дал новые пояснения к своему "указу", который касается запрета на выезд ряду категорий граждан с территории, оккупированной "ДНР", на подконтрольные Украине территории.



Напомним, что главари ОРДО срывают возвращение Vodafone Украина на неподконтрольную территорию Донетчины. И это тоже связано с желанием набить карманы – ведь оккупационный мобильный оператор "Феникс" (работает на захваченных мощностях "Киевстар") сейчас имеет колоссальную прибыль.