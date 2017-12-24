Ходаковский рассказал, как Захарченко соблазнял его водкой

24.12.2017 06:23

Находящийся в жесткой оппозиции к главарю "ДНР" Александру Захарченко экс-глава "Совбеза ДНР" Александр Ходаковский рассказал, почему он в свое время лишился постов.



На своей странице в Фейсбуке, где он пишет под ником Александр Сергеев, Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа" и вожаком батальона "Восток" (тот переформатировался в объединение "Патриотические силы Донбасса"), приоткрыл некоторые тайны прошлого.



"Вы никогда не догадаетесь, какой функционал мне, как секретарю совбеза, сразу был вменен, а заодно и нарезан кусок пирога - заниматься водкой. Это произошло сразу после заседания совмина, на котором я был представлен уже в новом качестве, - пишет Ходаковский. - Я предельно вежливо отказался, и начал создавать орган - Совет безопасности, - с полного, разумеется, ноля. Закон о совбезе был принят народным советом, но не подписан Захарченко - я отказался от лестного предложения заниматься водкой, а занялся непосредственной работой. Вот и все пребывание "во власти" - короткое и бессмысленное. Наши попытки влиять на происходящее изнутри через группу депутатов в народном совете, через личные связи и отношения были абсолютно безрезультатными - эти парни просто не поддаются никакому влиянию, потому что не носят в себе ничего, что отличает государственника от удельного князька в плохом исполнении".



По словам экс-главы "совбеза", он и его соратники "вышли из официального поля и вступили с ними в публичную полемику, не оставляя без внимания и их кураторов, хотя и понимая, насколько это вызов".



"Я не совру, когда скажу, что не наша вина, что эта полемика превратилась в плохо скрываемое противостояние - мы должны реагировать на все фокусы и извращения власти, а их, к сожалению, становится все больше и больше, - делится Ходаковский.- Не скажете же вы, что нужно молча все пропускать мимо глаз и ушей, не слышать голосов из народа, не видеть негатива, чтобы только со стороны это не выглядело "срачем"? Тогда почему в России разные политические течения и направления нещадно борются друг с другом, стремясь к власти и управлению, порождая срач не меньший, если не больший? Это естественные процессы, просто у нас и ситуация специфическая, и концентрация очень высокая, в том числе и из-за небольшой территории".

Ранее Ходаковский заявил, что обстановка в Донецке накаляется, а также, что Захарченко создал "уродливую реальность".



А еще - сообщил правду об "экономике" в "ДНР".



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